Мать снимала на камеру изнасилование 16-летней дочери отчимом в Москве

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали отчима, который насиловал свою 16-летнюю падчерицу. Также задержана мать, которая снимала все это действие на видео и выкладывала в Сеть. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, 41-летний инженер одной из московских строительных компаний вместе с женой, работающей гендиректором торговой фирмы, решили снимать видео для взрослых, чтобы заработать денег. Порнозвездой решили сделать подрастающую девочку. Напарником стал сам отчим. Мужчина насиловал падчерицу на камеру, кроме видео изготавливался и фотоконтент. Преступная деятельность велась в квартире семьи на Волжском бульваре в Москве.

Полицейские выехали на место преступления и задержали отчима. В отношении него возбудили уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Чуть позже задержали и мать. На нее завели уголовное дело за использование несовершеннолетней в съемках порнографических материалов.

Уточняется, что отчим девочки в 2003 году был судим за убийство. Семья на учете в полиции не состояла.

Ранее сообщалось, что сделавшая 9-летнего сына актером порнофильма россиянка оказалась начальником бюро. Все снималось в квартире дамы, где она проживала с матерью – та является инвалидом по зрению и не знала о происходящем.