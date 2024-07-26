Зашел за ней в подъезд: мужчина набросился на женщину с бутылкой и перцовым баллончиком

В Подмосковье мужчина набросился на женщину в подъезде дома, залил ей лицо перцовым баллончиком и несколько раз ударил по голове. По информации Life.ru, пострадавшей понадобилась помощь врачей. У нее обнаружили ожог лица и травму головы.

По данным источника, все произошло в Королеве. 42-летняя жительница возвращалась домой на Пионерскую улицу. У нее в руках были пакеты. За ней зашел неизвестный мужчина, который в какой-то момент напал и залил ей лицо содержимым перцового баллончика. Потом он несколько раз ударил женщину бутылкой по голове и скрылся.

Были ли девушка знакома со своим обидчиком — неизвестно. Отвечать на этот вопрос 360.ru она отказалась. Журналистам сообщили, что личность нападавшего установлена, сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.

Ранее мы писали о том, что неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался похитить у женщины младенца. Он был на улице и заметил мать с ребенком. После того, как злоумышленник вырвал из рук женщины малышку, он побежал, но за ним погнались. Тогда он бросил ребенка о землю и извинился. Его задержали.

Также стало известно, что в случае с похитителем курьер быстро среагировал и спас малышку. Он заявил, что догнал мужчину и ударил «за ребенка».