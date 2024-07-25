Малышка от падения получила травмы: пьяный безработный пытался украсть ребенка из рук матери

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту похищения ребенка в Москве. Приезжий из Ульяновска выхватил из рук местной жительницы ребенка, а после бросил его о землю. Малыш в результате падения получил травмы, передает Life.ru.

Инцидент, по данным СМИ, произошел у Ферганского пруда. 27-летний пьяный ульяновец увидел москвичку с пятимесячной малышкой и двинулся в их сторону. Когда парень приблизился, то что-то сказал женщине. После этого мамочка с ребенком на руках вскочила и побежала. Догнав ее, молодой человек выхватил младенца и попытался скрыться.

В погоню за хулиганом бросились очевидцы. При попытке уйти от преследователей парень выбросил малышку. Она упала на землю и получила множественные травмы. Неадекватного ульяновца удалось задержать. Теперь ему грозит до 12 лет колонии.

Ранее сообщалось, что россиянка подала в суд после похищения экс-супругом детей. Бывший глава семейства незаконно вывез наследников из Греции.