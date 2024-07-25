«Догнал и пару раз ударил за малыша»: курьер рассказал, как спас младенца от похитителя в Москве

Спасший от похитителя ребенка в Москве курьер рассказал, как не растерялся и помог женщине, на которую напал мужчина. В разговоре с ИА Регнум молодой человек по имени Мухаммаджон признался, что видел незнакомца за 10 минут до случившегося и сразу подумал, что он выглядит странно.

Когда 23-летний курьер заметил, что выпивший человек пристает к женщине с ребенком, то не раздумывая бросился в их сторону.

«Он схватил ребёнка, я побежал за ним, чтобы его вернуть. Я просто хотел помочь. Непонятно, куда он хотел унести малыша. Потом он сильно бросил ребёнка на землю со словами «извините, я так больше не буду». Я мужчину этого догнал и пару раз ударил за малыша, хотел его задержать, но он вырвался и побежал дальше», – поделился он.

Мухаммаджон пояснил, что подошел к маме младенца и увидел ее старшую дочь. Они поблагодарили мужчину, и он вернулся к своей работе. Уже через полчаса он, находясь у пункта выдачи заказов, заметил, что полицейские задержали похитителя. Им оказался 27-летний ранее судимый за мошенничество мужчина.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по п. «в», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Что касается девочки, то она в больнице. Врачи обнаружили у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, множественные ссадины и синяки.

Ранее мы писали о том, что детский врач похитила младенца из роддома.