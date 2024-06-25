Зарубившая трехлетнюю дочь топором россиянка призналась в преступлении

Зарубившая трехлетнюю дочь жительница Красноярского края на допросе призналась в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По словам женщины, она хотела, чтобы труп дочери увидел ее супруг.

«Его ждала, хотела ему показать все это», – заявила задержанная.

Во время допроса россиянка подробно рассказала следователю, как схватила топор ударила им свою трехлетнюю дочь. Затем, как призналась подозреваемая, она пошла пить пиво.

Уточняется, что трехлетняя девочка умерла на месте ЧП. Восьмилетнюю сестру госпитализировали с ранениями в больницу. Шестилетняя сестра, которая также находилась в доме, не пострадала от агрессии родительницы. Экстренные службы на место инцидента вызвала знакомая женщины. Та сама позвонила приятельнице и сообщила о том, что сделала. Муж подозреваемой в тот момент находился на работе.

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