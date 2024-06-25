Зеленоградский маньяк ушел на СВО ради денег: хочет заработать для жизни на воле

Серийный убийца Юрий Гриценко, которого прозвали «зеленоградским Чикатило» ушел на СВО. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, мужчина почти год служит в санитарно-эвакуационном взводе и мечтает заработать денег на воле на первое время.

Охотившийся на женщин в Москве и Подмосковье маньяк должен был выйти на свободу из мордовской ИК-10 нынешним летом, так как подходит к концу его срок – 22 года. Оказалось, что 62-летний мужчина в сентябре прошлого года ушел на СВО. Он значится в отряде «Шторм Z». По состоянию здоровья его определили в санитарно-эвакуационный взвод.

Отмечается, что Гриценко сам захотел отправиться на СВО для заработка денег на первое время. На воле у преступника не осталось ничего, и он надеется, что после СВО его отпустят на свободу.

Напомним, что первое преступление мужчина совершил в 1993 году. Он забил до смерти проститутку. Далее он охотился за женщинами, на которых нападал сзади и бил молотком. Всего на его счету 5 убийств, а 10 человек он ранил. До преступлений маньяк находился на учете в психдиспансере с диагнозом шизофрения.

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