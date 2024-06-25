Женщина убила трехлетнюю дочь топором и ранила второго ребенка из ревности

Жительница Курагинского района Красноярского края убила трехлетнюю дочь топором, заподозрив мужа в измене.

Девочку обнаружили в доме в поселке Курагино ранее во вторник, 25 июня. На теле погибшей зафиксированы рубленые раны головы и шеи. Кроме того, ее восьмилетнюю сестру госпитализировали с ножевым ранением шеи, передает РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру региона.

По предварительным данным, пьяная женщина, заподозрив супруга в измене, решила отомстить ему, напав на детей: у них трое дочерей трех, шести и восьми лет. Подозреваемая взяла топор ударила им младшую дочь, схватилась за нож и поранила старшую. Затем женщина позвонила подруге и призналась в убийстве. Муж подозреваемой в это время был на работе.

Уголовное дело после случившегося возбудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее Ростовский областной суд приговорил к 16 годам тюрьмы и ограничению свободы на 1,5 года уроженца Ставропольского края, закоторый вместе с товарищем убил сожительницу. Перед этим мужчина заморозил в сарае ее сына.