Заплыв через Босфор, во время которого пропал россиянин, отложили из-за ливня

Заплыв через Босфор, во время которого пропал россиянин, был отложен из-за непогоды. Перед стартом шел сильный ливень и появился туман. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как сообщает SHOT, из-за непогоды упала видимость и поднялись волны. Спортсменам, в числе которых был Николай Свечников, пришлось ожидать старта. В дальнейшем пловцы жаловались на слабое течение, из-за которого они сбивались с пути и плыли дольше, чем предполагали изначально. При этом подготовка к турниру у пропавшего москвича и его коллег шла в условиях хорошей погоды.

По информации источника, некоторым участникам стало плохо во время заплыва, их спасали дайверы.

Напомним, Николай Свечников пропал во время заплыва «Босфор-2025» в Стамбуле. Его поиски продолжаются с вечера 24 августа. Он должен был проплыть 6,5 км.

