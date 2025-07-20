Решили вернуться, когда погода ухудшилась: три человека пропали во время сплава на байдарках в Карелии

Группа туристов попала в беду в Карелии. Во время сплава на байдарках три человека пропали без вести. Сейчас их разыскивают сотрудники экстренных служб, передает Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, группа путешественников справлялась на четырех байдарках от архипелага Кузова в Карелии к Соловецкому острову в Архангельской области. В какой-то момент туристов настигла непогода и они решили вернуться.

Однако добраться до суши удалось не всем. Четверо участников сплава доплыли до островов. Двоих уже эвакуировали — с ними сейчас беседуют правоохранители. Еще за двумя направили спасательный вертолет. Судьбе еще трех человек остается неизвестной. В районе исчезновения ведутся поиски.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 пропал на Дальнем Востоке. Он направлялся из Охотска в Магадан.