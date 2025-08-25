Названа вероятная причина пропажи россиянина во время заплыва через Босфор

Россиянин мог пропасть во время заплыва через Босфор из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает 360.ru.

24 августа россиянин Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва через Босфор. Из трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу. Николай — мастер спорта по плаванию и имеет собственную школу в Москве. По информации источника, причиной его пропажи могло стать плохое самочувствие. Об этом журналистам сообщил участник соревнований, знакомый с Николаем.

Собеседник издания уточнил, что познакомился с россиянином за день до старта.

«В день старта тоже общались, прямо до входа в воду. Сначала прыгнул я, он сразу за мной заходил в воду. Новостей сейчас нет, как понимаю, все в поисках. Я думаю, во время заплыва ему стало плохо. И все», — сообщил участник соревнований.

Известно, что спортсменам предстояло преодолеть 6,5 км. На данный момент вещи россиянина находятся в камере хранения.

