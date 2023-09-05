«Записал интимное видео»: тренера батутного центра обвиняют в педофилии

В Тюмени детского тренера обвинили в педофилии. Мужчина работал с малолетними в батутном центре. Об этом со ссылкой на источники в региональном управлении СКР сообщает Telegram-канал «Наш город | Тюмень».

По данным источника, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

«Мужчина совращал малолетних детей, а с 12-летней девочкой он даже записал интимное видео», — отмечается в сообщении.

Все происходило в батутном центре, который располагается в торговом центре «Колумб». Тренер не стал скрываться. Он признал свою вину и сотрудничает со следствием.

На данный момент правоохранители организовали проверку, чтобы установить количество пострадавших детей. Адвокат Павел Руснаков рассказал журналистам, что наказание будет зависеть от действий мужчины.

«Если эпизод не единичный, то срок может составить до 25 лет», – говорит юрист.

Похожая история произошла в Екатеринбурге. Но там 34-летний репетитор, которого обвинили в педофилии, знакомился с детьми в библиотеке. Он изучал книги по педагогике для создания собственного пособия по воспитанию.

Ранее мы писали о том, как в Перми послушник церкви зарезал бездомного в ответ на просьбу о помощи. Подозреваемого в убийстве задержали.