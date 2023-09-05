Просьба о помощи привела к убийству: послушник церкви пожалел денег на бездомного и зарезал его

В Перми послушник церкви убил бездомного после того, как он попросил дать денег. Мужчину уже арестовали. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на СУ СК по Пермскому краю.

Трагический случай произошел 28 августа на мусорной площадке. Бездомный подошел к незнакомцу и в грубой форме потребовал у него денег на еду. Тогда мужчина дважды вонзил нож в его шею. Пострадавший погиб на месте.

Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 63-летний послушник церкви, который до этого не раз был судим. Известно, что после преступления он встретил по дороге пару местных жителей и признался им в содеянном, а затем скрылся.

На данный момент специалисты заняты расследованием уголовного дела.

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