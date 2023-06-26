Обвиненный в педофилии репетитор из Екатеринбурга знакомился с жертвами в библиотеке

Репетитор из Екатеринбурга, которого обвинили в педофилии, знакомился с детьми в библиотеке, где изучал книги по педагогике для написания собственного пособия по воспитанию детей.

Об этом сообщает Ura.ru.

Известно, что мужчине 34 года, он приходил в библиотеку дважды в месяц. Сотрудник библиотеки также сообщил, что подозреваемый не общался со сверстниками: он предпочитал компанию детей или пенсионеров.

Подозреваемый был арестован, против него возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Ему предъявлено обвинение в совращении девочки.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге педофил насиловал своих детей и собирал с ними порноархив, который потом продавал в интернете. Виновный был отправлен в колонию строгого режима на 15 лет. За ним также будет наблюдать врач-психиатр.