Заочно осужденный блогер Майкл Наки* объявлен в розыск

Заочно осужденного блогера Майкла Наки* (признан в РФ иноагентом) объявили в розыск. Соответствующая информация опубликована на сайте МВД России.

По какой именно статье разыскивают сетевую знаменитость, не уточняется. По данным RT, это может быть связано с тем, что блогер активно спонсирует ВСУ.

В августе минувшего года Майкла Наки* заочно приговорили к 11 годам тюремного заключения за распространение фейков о ВС РФ.

Ранее мы писали, что на блогера-миллионника Субо Мамедова заявили в полицию. Уточняется, что во время дорожного конфликта ютубер угрожал другому водителю изнасилованием и убийством.

Также мы писали, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала блогера Михаила Литвина инфомошенником.

*(признан в РФ иноагентом)