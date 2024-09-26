Обещал изнасиловать, а потом убить: на блогера-миллионника Субо заявили в полицию

В Москве автомобилист написал заявление в полицию на блогера-миллионника Субо Мамедова. По словам мужчины, во время дорожного конфликта молодой человек угрожал ему изнасилованием и убийством, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, водитель легковушки и блогер на Lamborghini не поделили проезжую часть в районе проспекта Мира. Субо пытался на своем спорткаре перестроится со второстепенной дороги на главную, причем довольно опасно. Он чуть не врезался в машину заявителя.

Затем блогер стал преследовать водителя легковушки и угрожать ему изнасилованием и расправой. Мужчина тут же отреагировал на слова молодого человека и обратился в полицию. Комментариев от правоохранителей по этой ситуации пока не последовало.

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