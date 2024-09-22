«Еще один глупый тренд»: Екатерина Мизулина назвала инфомошенником блогера Михаила Литвина

Блогер Михаил Литвин запустил в Сети тренд, участники которого пинают и кидают свои телефоны. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала их поведение и назвала кумира молодежи инфомошенником.

Подписчики Литвина стали массово снимать на видео и выкладывать в Сеть, как они кидают телефоны на ногу, а после пинают их. Таким образом они пытаются повторить движение, которое исполнил сам Михаил.

Глава Лиги в своем Telegram-канале Екатерина Мизулина написала, что Литвин инфомошенник, а его несовершеннолетние фанаты должны подумать о родителях. По ее словам, подростки должны ценить труд взрослых.

«Еще один глупый тренд запустил инфомошенник Литвин... Думайте. Ваши родители стараются для вас. Иногда им приходится трудиться на двух работах, чтобы порадовать и купить вам гаджет», — написала Мизулина.

Ранее глава Лиги прокомментировала видео, на котором бабушка кидает палку внучке-квадроберше. Екатерина заявила, что «не может развидеть» это действо.