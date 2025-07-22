Зампред правительства Забайкальского края Гончаров попал в смертельное ДТП

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров попал в смертельное ДТП. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, авария произошла вечером 21 июля в Улетовском районе на участке трассы между селами Аблатуйский Бор и Доронинское. По предварительным данным, автомобиль «Мерседес», которым управлял 44-летний Алексей, столкнулся с другой машиной. В результате, как пишет SHOT, пострадал сам чиновник, а во второй машине травмы получили три человека, в том числе ребенок, и еще одна женщина умерла в скорой — медики не смогли ее спасти.

Все обстоятельства и причины аварии сейчас устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

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