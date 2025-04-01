Участник смертельного ДТП со скорой в Белгороде отправился на СВО

Участник смертельного ДТП в Белгороде, в результате которого погибли два фельдшера, отправился на СВО. Непосредственный виновник аварии находится в тяжелом состоянии, его не могут допросить.

Об этом сообщает ИА Регнум.

По его информации, 28-летний Мурад Мусаров, который находился в BMW Х7 в качестве пассажира, является военным.

«После аварии он восстанавливался и снова отправился в зону специальной военной операции», - рассказал изданию председатель организации «Ассамблея Народов России» Набигулла Багамаев.

Другой пассажир иномарки – Иса Абдурашидов – находится дома, «стоять и ходить ему тяжело». Оба проходят по делу как свидетели.

Сыну фельдшера Марины Паровышник известно, что один из мужчин на СВО, другой восстанавливается, а водитель находится на лечении в Москве.

«Я хочу, чтобы их всех наказали», - признался он.

Ранее сообщалось, что с мужем одной из погибших фельдшеров связалась диаспора.