Пьяный житель Забайкальского края ушел домой спать после того, как устроил смертельное ДТП

В Забайкальском крае пьяный местный житель угнал автомобиль соседа, попал на нем в смертельное ДТП и ушел домой спать. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД по региону.

Сообщается, что 19-летний парень влез в гараж своего односельчанина за бензином, но увидел машину с оставленными внутри ключами и решил покататься. Но ездить одному на угнанном автомобиле ему было скучно, поэтому он позвал присоединиться к нему семейную пару.

Однако поездка обернулась трагедией. Недалеко от поселка Ленинский молодой человек не справился с управлением, машина перевернулась. В результате погибла 43-летняя пассажирка. Ее супруг остался жив. Он и вызвал полицию.

Виновник аварии после инцидента как ни в чем не бывало отправился домой спать. Однако позже правоохранителям удалось его задержать.

«В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела [Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств] и [Неправомерное завладение автомобилем]. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

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