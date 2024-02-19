Замерзающего туриста нашли на берегу озера в Ленобласти

В Ленобласти на берегу озера спасли мужчину, отправившегося в туристический поход. Об этом сообщает портал 78.ru.

В Приозерском районе завершились поисково-спасательные работы. В ночь на 19 февраля появилась информация о том, что находящемуся в лесном массиве около озера мужчине требуется помощь. Потерпевший отправился в туристический поход, но не рассчитал свои силы: он начал замерзать и не смог самостоятельно выйти из леса.

Сотрудники поисково-спасательного отряда добрались до него на снегоходе, эвакуировали из леса и доставили на железнодорожную станцию.

Похожая ситуация произошла в Новоуральске. Там таксист нашел на обочине рядом с лесом замерзающую девочку. Потерпевшая едва не отморозила себе ноги: она жаловалась на то, что не чувствует их. Подробности смотрите в этой статье.

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