Раздетый и голодный: жильцы дома нашли в подъезде пятилетнего мальчика

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту оставления в опасности пятилетнего мальчика в Северной столице. Ребенка обнаружили в подъезде жилого дома. Его няня в этом момент, по предварительным данным, распивала алкогольные напитки, передает 78.ru.

Жители ЖК «Лондон-Парк» сообщили о нахождении голодного и раздетого мальчика в подъезде своего дома. Ребенок не разговаривал и пытался попасть в одну из квартир. Соседи, не сумев разыскать его родителей, обратились в полицию. Несовершеннолетнего передали в руки сотрудникам скорой помощи.

По данным СМИ, мальчик оказался в Петербурге вместе с мамой и няней. Его привезли в Северную столицу из Орла для оказания медицинской помощи. В 2,5 года ему поставили серьезный диагноз. В день, когда ребенок оказался в подъезде, его няня была дома и распивала алкогольные напитки. По всей видимости, женщина не заметила, как мальчик выбежал из квартиры и потерялся. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются стражи порядка.

Ранее в Новосибирске на улице нашли новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.