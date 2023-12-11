В Новоуральске таксист ночью нашел на обочине рядом с лесом замерзающую девочку

В Новоуральске таксист ночью обнаружил на обочине дороги лежащую девочку. Она чуть не отморозила ноги: ребенок жаловался, что не чувствует конечностей.

Подробности приводит Telegram-канал «Подъем».

Таксист ехал на заказ ночью по объездной дороге. Проезжая рядом с лесом, он увидел лежащего на обочине человека.

Мужчина остановился и спросил, нужна ли помощь, и услышал детский голос. Девочка пожаловалась, что не чувствовала ног. Оказалось, что она ушла из дома в районе 9 вечера и отправилась в лес, чтобы отыскать собаку. В итоге она нашла пса, но заблудилась.

Таксист посадил ребенка в машину, обмотал ноги курткой. Собака была рядом с девочкой. Мужчина смог позвонить матери ребенка и узнать адрес. Он довез ее до места. Все это время полиция искала несовершеннолетнюю по дворам. Сейчас ребенок в больнице, состояние девочки стабильное.

Ранее певица Виктория Дайнеко рассказала, как таксист высадил ее с подругой на обочине. Девушка находилась на девятом месяце беременности.