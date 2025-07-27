Залил перцем и выстрелил: 14-летняя россиянка пострадала во время ссоры с бывшим парнем

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток залил перцовым баллончиком 14-летнюю возлюбленную и выстрелил в нее из аэрозольного пистолета, сообщает 78.ru.

Источник издания рассказал, что незадолго до происшествия подростки расстались, но решили встретиться для обсуждения фотографии в телефоне парня. Подростки начали ссориться, и во время конфликта юноша распылил в бывшую подругу перцовый баллончик, а затем выстрелил в неё из аэрозольного пистолета «Пионер».

Школьница получила ожоги в области спины и над ключицей. Правоохранители сейчас разыскивают бывшего молодого человека пострадавшей.

Ранее в Санкт-Петербурге вооруженный луком мужчина выстрелил в работниц на проходной завода. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

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