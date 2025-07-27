СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 27 июля 2025, 09:55
1 мин.

Залил перцем и выстрелил: 14-летняя россиянка пострадала во время ссоры с бывшим парнем

15-летний парень выстрелил в бывшую девушку из пистолета в Санкт-Петербурге.
Залил перцем и выстрелил: 14-летняя россиянка пострадала во время ссоры с бывшим парнем

© Freepik

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток залил перцовым баллончиком 14-летнюю возлюбленную и выстрелил в нее из аэрозольного пистолета, сообщает 78.ru.

Источник издания рассказал, что незадолго до происшествия подростки расстались, но решили встретиться для обсуждения фотографии в телефоне парня. Подростки начали ссориться, и во время конфликта юноша распылил в бывшую подругу перцовый баллончик, а затем выстрелил в неё из аэрозольного пистолета «Пионер».

Школьница получила ожоги в области спины и над ключицей. Правоохранители сейчас разыскивают бывшего молодого человека пострадавшей.

Ранее в Санкт-Петербурге вооруженный луком мужчина выстрелил в работниц на проходной завода. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что девочки бросили петарду в лицо ребенку на детской площадке в Санкт-Петербурге.