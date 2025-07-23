Вооруженный луком мужчина выстрелил в работниц завода в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил из арбалета в двух женщин на проходной завода. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным 78.ru, неадекватный мужчина явился на проходную завода с арбалетом. Оказавшись за пределами предприятия, он пролез под турникетом. Одна из сотрудниц пропускного поста выбежала на улицу за нарушителем, пытаясь его остановить. Но злоумышленник вонзил в нее в стрелу, а после вернулся на проходную и ранил еще одну сотрудницу.

Нападавший пытался скрыться на велосипеде, но его оперативно задержала полиция. Выяснилось, что он работает маляром в компании, которая находится на территории завода.

Пострадавших женщин увезли в больницу. Одна из них находится на операции — врачи борются за ее жизнь.

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