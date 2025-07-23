В Санкт-Петербурге девочки бросили петарду в лицо ребенку на детской площадке

В Санкт-Петербурге две девочки бросили петарду в лицо ребенку. Об этом сообщает Telegram-канал Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе. 5-летний мальчик находился на детской площадке с мамой, когда на территорию зашли две девочки девяти лет. Первое время не происходило ничего особенного, пока в один момент женщина услышала, как плачет ее сын. Мальчик при этом держался за лицо.

Ребенок был госпитализирован. Ему диагностировали ожог лица 1 степени. Мама мальчика пообщалась с родительницей одной из девочек и выяснила, что хлопушка не принадлежала дочери последней. Однако, где находится вторая девочка, неизвестна.

Мать пострадавшего написала заявление в полицию. Следственный отдел по Фрунзенскому району начал проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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