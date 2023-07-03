Закрытая черепно-мозговая травма: в Санкт-Петербурге одна пенсионерка сбила другую на пешеходном переходе

3 июня в Невском районе Санкт-Петербурга одна пенсионерка сбила другу. Пострадавшая доставлена в реанимацию в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает 78.ru.

Около 11:30 утра на пересечении улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта в зоне регулируемого перехода автомобиль «Нива», за рулем которого находилась пенсионерка, сбил пожилую женщину.

В результате ДТП пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и рассечение в области височной доли. В настоящий момент она госпитализирована.

По факту происшествия проводится проверка.

До этого в Тольятти возбудили уголовное дело в отношении виновника ДТП, в котором погибла 26-летняя ученица автошколы.

Недавно в Москве мошенники пытались обмануть 83-летнюю женщину на 500 тысяч рублей. Пенсионерке позвонили и представились ее дочерью, которая якобы попала в ДТП. Ей нужно было избежать уголовного наказания, и она просила деньги. Следуя указаниям аферистов, женщина передала деньги таксисту. Вскоре виновники были пойманы.