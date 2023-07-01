Представилась дочерью: мошенники обокрали пенсионерку на 500 тысяч

В Москве мошенники пытались обмануть 83-летнюю женщину на 500 тысяч рублей. Пенсионерке позвонили с неизвестного номера и представились ее дочерью.

По схеме аферистов, якобы дочь женщины попала в ДТП. Ей нужно было избежать уголовного наказания, и она просила деньги. Женщина должна была положить крупную сумму наличными в сумку, сверху прикрыть их фруктами и одеждой, а потом передать таксисту.

Пенсионерка следовала указаниям и отдала сумку таксисту. Водитель передал ее курьеру.

Отмечается, что после получения сумки злоумышленника задержали. В отношении него предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 («Мошенничество») и избрана мера пресечения.

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