Скрылся с места преступления: новые подробности ДТП, в котором погибла 26-летняя ученица автошколы

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении виновника ДТП, в котором 19 июня погибла 26-летняя ученица автошколы. У нее остались двое детей. Стало известно, как произошла авария и кто является предполагаемым виновником случившегося.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло на Воскресенской улице. Водитель автомобиля «Лада Веста» врезался в «Гранту», которая ехала спереди. Далее обе машины въехали в световые опоры. За рулем второго авто была ученица автошколы, отрабатывающая практику на улице с инструктором.

По предварительным данным, водитель «Лады» превысил скорость и столкнулся с учебной машиной. Удар пришелся на сторону водителя, девушка погибла на месте. Также есть двое пострадавших — 23-летний инструктор и 48-летний пассажир машины виновника ДТП.

Предполагаемый подозреваемый 49-летний житель Жигулевска скрылся с места происшествия. Впоследствии сотрудникам правоохранительных органов удалось его поймать. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Под тяжестью неопровержимых улик мужчина признался в совершении противоправного деяния. Он раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием», — сообщили в полиции.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Наказание за такое преступление доходит до 12 лет лишения свободы.

Детали ДТП до сих пор устанавливаются. Назначены трасологическая, дактилоскопическая и биохимическая экспертизы.

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