Опубликовано 16 августа 2025, 15:081 мин.
Загоревшуюся на Волге яхту купили несколько дней назад для водных прогулок
Сгоревшую в Саратовской области яхту «Мечта» купили несколько дней назад для организации водных прогулок. 8 августа судно перешло новому собственнику.
По данным РЕН ТВ, яхту планировали после ремонта перегнать в Большой порт Санкт-Петербурга.
«Во время работ произошло короткое замыкание и начался пожар», — сказал собеседник издания.
Напомним, яхта «Мечта» загорелась на реке Волге в Саратовской области. На борту находились шесть человек — владелец и пять членов экипажа. Им удалось успешно эвакуироваться. Стоимость судна, по предварительным данным, составляла около $1 млн.
