Загоревшуюся на Волге яхту купили несколько дней назад для водных прогулок

Сгоревшую в Саратовской области яхту «Мечта» купили несколько дней назад для организации водных прогулок. 8 августа судно перешло новому собственнику.

По данным РЕН ТВ, яхту планировали после ремонта перегнать в Большой порт Санкт-Петербурга.

«Во время работ произошло короткое замыкание и начался пожар», — сказал собеседник издания.

Напомним, яхта «Мечта» загорелась на реке Волге в Саратовской области. На борту находились шесть человек — владелец и пять членов экипажа. Им удалось успешно эвакуироваться. Стоимость судна, по предварительным данным, составляла около $1 млн.

