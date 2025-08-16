Люксовая яхта «Мечта» стоимостью около $1 млн затонула на Волге

Яхта «Мечта» стоимостью около $1 млн загорелась и затонула на Волге в Саратовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На борту яхты, следовавшей из Балаково в Самару, находился 59-летний владелец из Вологодской области и пять членов экипажа. Капитан пытался потушить возгорание, но огонь распространялся настолько быстро, что находившимся на борту пришлось прыгать прямо в воду.

Случайный очевидец, увидев дым с берега, сел в лодку и сразу же отправился на помощь. Он спас четырех человек, остальных эвакуировали спасатели. Команда не пострадала, но у некоторых диагностировали переохлаждение.

По данным источников издания, хозяин был в курсе существующих проблем судна с электропроводкой. «Мечту» в СМИ окрестили невезучей яхтой. В 2022 году судно село на мель в районе острова Заячий. Буксирный флот снял ее с мели только спустя две недели.

Яхту построили 27 лет назад. В 2017 году ее стоимость составляла $4,5 млн, но к 2025 году цена упала в пять раз — до $866 тыс.

СУ СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации водного транспорта.

Ранее мы писали, что россиянин угнал яхту за 2,5 млн долларов и пытался уплыть на Багамы от спецназа.