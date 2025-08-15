В загоревшемся рядом с особняком Киркорова доме жили иностранцы

В доме, который 15 августа загорелся в Красногорске, находящемся рядом с особняком певца Филиппа Киркорова, жили иностранцы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, строение принадлежало миллиардеру, покинувшему Россию. Дом остался без присмотра – из-за этого мигранты устроили в нем незаконный хостел.

Особняк с колоннами и панорамными окнами, а также большим участком пустовал много лет, пишет источник. В итоге там обосновались мигранты – они пять лет проживали в особняке.

Иностранцы обустроили самодельные комнаты в подвале, сделали электричество и воду, а окна и двери заколотили. Дом начал постепенно разрушаться.

Ранее представительница Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что пожар помогали тушить соседи. Она отмечала, что риска для дома певца нет.

Киркоров приобрел участок в 2017 году, на нем построен огромный дом. На территории предусмотрен отдельный коттедж для прислуги и охраны, есть теннисный корт. Недвижимость певца в Красногорске оценивают в 12 млн долларов.