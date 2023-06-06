Загорелась рубашка прямо на нем: во Всеволожске погиб 81-летний пенсионер

Во Всеволожске погиб 81-летний пенсионер, на нем загорелась рубашка. Об этом сообщается на сайте «78.ru».

25 мая в Ленинградскую областную клиническую больницу из Токсовской больницы доставили пожилого жителя Всеволожска. Врачи выявили у него ожог пламенем более 30 % туловища и рук, а также ожоговый шок.

Оказалось, что на мужчине загорелась рубашка. Пострадавшего спасти не смогли, он скончался в больнице. Сейчас проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве подросток почти сгорел заживо на детской площадке, играя с бензином. По данным Telegram-канала Mash, подростки раздобыли бензин и баловались во дворе. Спустя несколько минут один из ребят вспыхнул. Это увидел очевидец: мужчина выбежал на площадку и заметил на земле обгоревшего подростка. Изо рта у него шла кровь. Рядом стояли пятеро шокированных ребят.

Еще один случай произошел в Магнитогорске. Там ребенок вышел на балкон, а в него прилетел коктейль Молотова. Инцидент произошел в квартире на балконе на улице Пионерской. Юноша вышел на балкон, а в него прилетела бутылка с зажигательной смесью. После этого случилось моментальное возгорание одежды. Выбежавшие на крики родители вовремя смогли потушить огонь.