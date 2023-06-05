Изо рта шла кровь: в Москве подросток почти сгорел заживо на детской площадке, играя с бензином

В Москве 14-летний подросток почти сгорел заживо на детской площадке. У мальчика диагностировали 80% ожогов тела.

По данным Telegram-канала Mash, подростки раздобыли бензин и баловались во дворе. Спустя несколько минут один из ребят вспыхнул.

Это увидел очевидец: мужчина выбежал на площадку и заметил на земле обгоревшего подростка. Изо рта у него шла кровь. Рядом стояли пятеро шокированных ребят.

Telegram-канала 112 сообщил, что подросток поджег себя. Telegram-канал SHOT утверждает, что мальчика облил горючим друг. По его данным, все произошло в районе Южного Бутово. Источник сообщил, что между двумя подростками имел место конфликт.

Обгоревшего мальчика госпитализировали. За его жизнь борются врачи.

Ранее в Пермском крае 8-месячный ребенок сгорел в коляске, пока родители спали.