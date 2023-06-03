Ребенок вышел на балкон, а в него прилетел коктейль Молотова

В Магнитогорске 16-летний ребенок поступил в больницу с тяжелыми ожогами. Подросток пострадал от коктейля Молотова.

Инцидент произошел в собственной квартире на балконе на улице Пионерской. Юноша вышел на балкон, а в него прилетела бутылка с зажигательной смесью. После этого случилось моментальное возгорание одежды. Выбежавшие на крики родители вовремя смогли потушить огонь.

Оказалось, что это дело рук ранее судимого 24-летнего мужчины. Сотрудники полиции провели опрос свидетелей и пострадавших, после чего задержали виновного.

Отмечается, что мужчина бросил зажигательную смесь по причине неприязненных отношений, передает kp.ru.

Ранее мы писали, что в Колпино нашли изрезанный труп пропавшей девушки.