СЛУЧИЛОСЬ
11:40, 03 июня 2023
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Ребенок вышел на балкон, а в него прилетел коктейль Молотова

В Магнитогорске с помощью коктейля Молотова подожгли вышедшего на балкон подростка.

В Магнитогорске 16-летний ребенок поступил в больницу с тяжелыми ожогами. Подросток пострадал от коктейля Молотова.

Инцидент произошел в собственной квартире на балконе на улице Пионерской. Юноша вышел на балкон, а в него прилетела бутылка с зажигательной смесью. После этого случилось моментальное возгорание одежды. Выбежавшие на крики родители вовремя смогли потушить огонь.

Оказалось, что это дело рук ранее судимого 24-летнего мужчины. Сотрудники полиции провели опрос свидетелей и пострадавших, после чего задержали виновного.

Отмечается, что мужчина бросил зажигательную смесь по причине неприязненных отношений, передает kp.ru.

Ранее мы писали, что в Колпино нашли изрезанный труп пропавшей девушки.

Источник фото:freepik
Источник:kp.ru
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