Загорелась коса: школьницу госпитализировали с ожогами тела после приготовления ужина

В Санкт-Петербурге 14-летняя школьница с длинной косой загорелась во время приготовления ужина на даче. Все произошло в деревне Лопухинка. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, подросток отдыхала на даче с бабушкой и помогала ей с приготовлением еды. Отмечается, что у девочки длинные волосы, на которые и перекинулся огонь с плиты. Все случилось, когда юный повар повернулась к газовой плите спиной. После этого загорелась одежда. Пострадавшая получила ожоги.

Родители сами привезли ребенка в детскую больницу. Врачи диагностировали у нее ожоги спины и рук. Состояние пациентки оценивается как средней тяжести. Сейчас она находится в ожоговом отделении. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Похожая ситуация произошла в Москве. Там 24-летний мужчина загорелся, сжигая мусор на даче. Мужчина находился на даче в Сергиевопосадском городском округе. Ночью он решил сжечь накопившийся мусор. Кто-то из членов семьи бросил в костер бутылку из-под жидкости для розжига – она оказалась не пустая. В результате вспыхнуло пламя, а мужчина даже не успел отойти. Ему обожгло лицо, туловище, руки и ноги. Его спасло только одно.

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