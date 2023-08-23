Могли отравиться газом: отца и сына нашли мертвыми в канализационном отсеке

Трупы двух мужчин обнаружили в канализационном отсеке на плотине в Воронежской области. Погибшими оказались отец и сын. Что делали родственники в этом месте — пока неизвестно. В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники правоохранительных органов, передает РЕН ТВ.

О страшной находке стражам порядка сообщили накануне, 22 августа. Вечером в канализационном отсеке на плотине пруда Орошаемого в селе Чулок обнаружили два бездыханных тела. Как позже выяснилось, погибшими оказались родственники — 47-летний мужчина и его 19-летний сын. Прибывшие на место трагедии полицейские осмотрели трупы и не зафиксировали на них следов насильственной смерти. Для установления точной причины гибели тела направили в морг на судебно-медицинскую экспертизу.

По предварительной версии, отец и сын могли отравиться скопившимся газом. В канализационном отсеке, где их нашли, плохо работает вентиляция.

Ранее в Московской области девятилетний мальчик едва не погиб из-за отравления выхлопными газами. Родители оставили его в заведенной машине, а сами пошли в магазин за покупками.