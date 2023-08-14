Остался жив благодаря бочке с водой: 24-летний москвич загорелся, сжигая мусор на даче

24-летний москвич решил сжечь мусор на даче в Подмосковье, но случайно загорелся. Молодой человек получил 55% ожогов тела и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Подробности происшествия сообщает сайт mk.ru.

Мужчина находился на даче в Сергиевопосадском городском округе. Ночью он решил сжечь накопившийся мусор. Кто-то из членов семьи бросил в костер бутылку из-под жидкости для розжига – она оказалась не пустая.

В результате вспыхнуло пламя, а мужчина даже не успел отойти. Ему обожгло лицо, туловище, руки и ноги.

Он остался жив благодаря бочке с водой, которая стояла неподалеку. Мужчина облил себя из шланга. Прибывшая скорая увезла пострадавшего в больницу.

Ранее сообщалось, что восьмилетний ребенок в Санкт-Петербурге загорелся в автосервисе, пока отец разговаривал со слесарем. Мальчик взял палку и поджег деревяшку. Пламя перекинулось на него. Отец прибежал на крики – в этот момент на ребенке уже горела одежда.

Пламя потушили, ребенка доставили в больницу. У него диагностировали 60% ожогов. Состояние несовершеннолетнего оценивалось как тяжелое.