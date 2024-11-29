Загадочная смерть: российский студент скончался во время урока физкультуры

В Республике Татарстан 17-летний учащийся техникума умер во время урока физкультуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Как пояснили в ведомстве, 28 ноября в Альметьевском политехническом техникуме один из учащихся почувствовал недомогание во время урока физкультуры.

Юношу госпитализировали в больницу, где он через некоторое время скончался.

«Следователями возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности», — пояснили правоохранители.

Точную причину смерти студента установит медицинская экспертиза.

До этого под Нижним Новгородом 19-летний мужчина насмерть замерз в лесу после ссоры на рыбалке. Его тело нашли в трех километрах от лагеря.

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