Под Нижним Новгородом мужчина насмерть замерз в лесу после ссоры на рыбалке

В Ветлужском районе Нижегородской области 19-летний мужчина насмерть замерз в лесу после ссоры на рыбалке. Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.

По данным источника, нижегородец отправился на рыбалку с товарищем и его отчимом рядом с деревней Александрово. Россиянин поссорился со своими спутниками ночью, после чего ушел от них, оставив верхнюю одежду. При этом не уточняется, из-за чего произошла ссора.

Когда рыбаки осознали, что их спутник потерялся, они начали его поиски, которые продолжались до десяти часов утра следующего дня. 19-летнего россиянина они нашли без признаков жизни в трех километрах от их лагеря.

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