Пуля отрикошетила и застряла в виске: девятиклассник случайно ранил себя в голову из пневматики

Врачи оказывают необходимую помощь девятикласснику в Подмосковье, который попал в больницу с ранением головы. Юноша случайно попал в себя из пневматического пистолета, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Несовершеннолетний приобрел пневматику на одном из маркетплейсов в Сети. Пока родителей не было дома, школьник решил поупражняться в стрельбе. Юноша выстрелил из пистолета, пуля отрикошетила и попала ему в голову.

Когда взрослые вернулись и увидели на месте ранения, то срочно вызвали скорую. Девятиклассник попал в медучреждение с пулей в виске. Там пациента экстренно прооперировали. Пулю из виска достали, сейчас подросток по-прежнему находится под наблюдением врачей.

Ранее в Новосибирске 15-летний юноша выстрелил в ровесника из сигнального пистолета. Пострадавший решил заступиться за младшего брата.