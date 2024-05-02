Задолжавшая по алиментам россиянка пряталась от приставов в собачьей конуре

В Златоусте Челябинской области местная жительница, которая задолжала 100 тысяч рублей своим детям по алиментам, спряталась от приставов в собачьей будке. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По информации источника, женщина отдала двоих детей старшей дочери, после чего родила четвертого ребенка. Спустя время его забрала опека и россиянка стала вести разгульный образ жизни. В итоге задолженность по алиментам составила 100 тысяч рублей.

Когда к челябинке пришли приставы, она залезла в будку к дворовому псу. Ее сожитель пытался убедить сотрудников, что не обладает информацией о ее местонахождении. Однако многодетную мать все-таки смогли обнаружить в пыли и опилках.

За неуплату алиментов жительнице Златоуста назначили 80 часов обязательных работ.

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