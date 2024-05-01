Волгоградца оштрафовали за поездку на электросамокате с домашним креслом

22-летнего жителя Волгограда оштрафовали за самую необычную поездку на электросамокате. Молодой человек прикрепил к транспортному средству кресло. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

30 апреля волгоградец решил прокатиться по центру города на самокате. Чтобы поездка стала еще более комфортной, он взял с собой домашнее кресло.

В какой-то момент гонщика заметили стражи правопорядка. Полицейским удалось установить личность водителя, после чего молодому человеку пришел штраф. Теперь ему предстоит выплатить 800 рублей за административное правонарушение.

Ранее мы писали, что во Франции 78-летний пенсионер вынужден жить в автомобиле после того, как собственный сын выгнал его из дома. Пожилой мужчина уже больше полутора лет ночует в машине. За это время он не раз обращался за помощью к правоохранителям, но проблема с родственником так и не решилась.

Недавно стало известно, что в пруду Екатеринбурга был найден скелет человека.