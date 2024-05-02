Россияне употребили алкоголь и замерзли насмерть в собственном доме

В Нижегородской области семейная пара употребила спиртное и замерзла насмерть. Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.

По данным источника, ЧП произошло в деревне Шуклино Богородского района. Несколько дней назад до пенсионеров не смогла дозвониться родственница, вследствие чего она решила навестить их. В доме она обнаружила два трупа, а также разбросанные везде бутылки из-под спиртного.

Предполагается, что в день инцидента семейная пара выпила слишком много алкоголя и заснула с открытыми окнами. Мужчину нашли полураздетым на диване, а женщина лежала на полу. Вероятно, причиной смерти стало переохлаждение.

Ценные вещи остались нетронуты.

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