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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 04 февраля 2024, 19:20
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Забрали на «скорой»: в Саратове школьник травмировался во время катания на тюбинге

Школьник травмировался во время катания на тюбинге в Саратове.
Забрали на «скорой»: в Саратове школьник травмировался во время катания на тюбинге

© Freepik

13-летний мальчик пострадал после катания с горки в парке в Саратове. Инцидент произошел 4 февраля в Заводском районе города.

Мальчик получил травму во время катания на тюбинге в парке «Ударник». Ребенка в средней степени тяжести доставили в Университетскую клиническую больницу, пишет «Взгляд-инфо».

Информация о характере травм отсутствует.

Ранее в Саратове девочка скатилась с горки на территории школы и сломала позвоночник.

Также мы писали, что жители Екатеринбурга получили травмы на горке в семейном парке во время катания на тюбингах. Одну девушку пришлось отправить в больницу. Подробности читайте в этой статье.