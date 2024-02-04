Забрали на «скорой»: в Саратове школьник травмировался во время катания на тюбинге

13-летний мальчик пострадал после катания с горки в парке в Саратове. Инцидент произошел 4 февраля в Заводском районе города.

Мальчик получил травму во время катания на тюбинге в парке «Ударник». Ребенка в средней степени тяжести доставили в Университетскую клиническую больницу, пишет «Взгляд-инфо».

Информация о характере травм отсутствует.

Ранее в Саратове девочка скатилась с горки на территории школы и сломала позвоночник.

Также мы писали, что жители Екатеринбурга получили травмы на горке в семейном парке во время катания на тюбингах. Одну девушку пришлось отправить в больницу. Подробности читайте в этой статье.