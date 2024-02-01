Жители Екатеринбурга получили травмы на горке в семейном парке, катаясь на тюбинге

В Екатеринбурге несколько человек получили травмы после катания на тюбинге в семейном парке. Одну девушку увезли в больницу.

Подробности приводит сайт Ura.ru.

Одна из посетительниц парка рассказала, что вылетела из надувных санок и полетела лицом по горке. Ее друзья отделались синяками.

«За другой девушкой приехала скорая — она лежала в яме на горе и не могла встать… В итоге увезли в больницу», - рассказала участница катания.

В прошлом году, рассказала она, все было в порядке. Сейчас на горке образовались глубокие ямы.

О наличии проблем с горкой известно администрации парка. В прокате заявили, что пострадавшие катались самостоятельно – аренда закончилась.

Руководство заявляет, что снежный покров на горке исправляют три раза в неделю. Последний раз его корректировали как раз после инцидента.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае школьница попала в реанимацию после катания на тюбинге.