В Саратове девочка скатилась с горки на территории школы и сломала позвоночник: возбуждено дело

В Саратове возбудили уголовное дело о халатности после госпитализации девочки, получившей травму на территории школы. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Напомним, что ребенок пострадал 31 января. Предварительно, пятиклассница гуляла на улице и в какой-то момент решила залезть на ледяную горку. Однако что-то пошло не так. Она повредила спину, из-за чего ей пришлось обратиться в больницу.

Следствие считает, что вина за случившееся может лежать на должностных лицах образовательного учреждения. По их версии, руководство школы не предприняло своевременных мер по уборке территории: не был вывезен снег, убран лед. Из-за этого девочка и сломала позвоночник.

В настоящее время проводятся проверки для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее жители Екатеринбурга получили травмы на горке в семейном парке во время катания на тюбингах. Одну девушку пришлось отправить в больницу.