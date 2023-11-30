За похищенную под Калугой девочку потребовали выкуп в 1,5 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Злоумышленники, похитившие 8-летнего ребенка, потребовали выкуп. Об этом журналистам рассказала подруга семьи пропавшей школьницы. По словам женщины, мама девочки получила сообщение, в котором у нее потребовали 1,5 млн рублей. На данный момент не удалось установить, кто похитил ребенка.

«Ее мама работает, так как она разошлась с мужем. Когда девочку стали искать, пришло SMS. За ребенка попросили выкуп», — сообщила приятельница семьи.

Ранее сообщалось о том, что похищение девочки под Калугой мог организовать судимый отец ребенка или его жертвы. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Норильске 14-летняя школьница спасла мужчину, на которого напал маньяк с ножом.