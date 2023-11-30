В Норильске 14-летняя школьница спасла мужчину, на которого напал маньяк с ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В день происшествия девочка возвращалась домой после танцев. Тогда она услышала голос мужчины с просьбой о помощи. Сперва школьница подумала, что незнакомец находится в нетрезвом состоянии. Однако, подойдя к нему, она заметила, что из его головы бежит кровь. После этого девочка вызвала на место происшествия бригаду скорой помощи.

Мужчина рассказал, что на него напали со спины. Несмотря на это, он запомнил, как выглядел злоумышленник.

«Это был не его знакомый. Он не рассказал, это был конфликт или просто нападение», — высказалась школьница.

Как выяснилось позднее, местный житель стал жертвой нападения. В ночь на 30 ноября неизвестный напал с ножом на мужчину и женщину. На данный момент злоумышленник еще не найден.

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