Похищение девочки под Калугой мог организовать судимый отец ребенка или его жертвы

Выясняются подробности исчезновения восьмилетней девочки из Калужской области. Оказалось, что к ее похищению может быть причастен 37-летний отец, который отбывает наказание в колонии. Есть также версия о том, что девочку могли увезти жертвы родственника. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, отцом ребенка является рецидивист. Ранее его судили по нескольким статьям: «Кража», «Угон», «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой по предварительному сговору», «Управление автомобилем в состоянии опьянения». Предполагается, что он мог организовать похищение дочери удаленно. Возможно, ему помогли друзья. Мужчина знал о передвижениях девочки, которая живет с мамой.

Отмечается, что после исчезновения ребенка у женщины потребовали выкуп. Многим показалось странным, что от кладовщицы ожидали получить полтора миллиона рублей, тем более криптовалютой.

СМИ пишут, что есть еще одна версия о похищении. Возможно, к нему причастны жертвы отца девочки. До сих пор неизвестно, где находится ребенок, его поиски продолжаются.

Ранее мы писали о том, что в Красноярске третий день разыскивают пропавшую 15-летнюю девочку. Она пришла на работу к матери после школы и отпросилась у нее на ночевку у подруги. Однако на следующий день она так и не явилась на уроки. Утром матери позвонила классная руководительница, которая рассказала, что девочки в школе нет.