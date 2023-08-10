Перед смертью 16-летняя свердловчанка просила не убивать и не насиловать ее

Появились подробности дела о гибели 16-летней девушки в Каменске-Уральском. Оказалось, что перед смертью она оставила странное послание в социальных сетях. В нем она просила не убивать и не насиловать ее. Об этом сообщает сообщество «Подслушано Каменск-Уральский».

В группе во «ВКонтакте» опубликовали пост подростка, посвященный местным жителям. Школьница рассказывала, что будет поздно возвращаться домой пешком. При этом она уточняла, что будет одна, именно поэтому просила ее не трогать по пути.

«Дорогие каменцы, я безумно счастлива находиться с вами на одной земле. Но сейчас автобусы не ходят. И мне в соло придется дойти до дома», - написала несовершеннолетняя.

Однако добраться до дома девушке все-таки не удалось. Как сообщила ее одноклассница, она передвигалась ночью на электричке, а после от станции пошла пешком, так как общественный транспорт уже не ходил. По дороге с подростком что-то произошло, и она не смогла дойти до конечной точки. Ее тело обнаружили примерно в трех километрах от железнодорожного вокзала.

Как сообщил отец погибшей, пока не так много информации о смерти его дочери. На данный момент он может говорить лишь о том, что полового насилия не было.

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